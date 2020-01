FHC critica posição de Bolsonaro sobre o Irã: "não faria isso"

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o governo de Jair Bolsonaro mudou a tradição diplomática do país de ficar "longe das tensões maiores", e considerou um erro arriscar o bom relacionamento que o Brasil mantém com outros países ao apoiar a ação do governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, que assassinou o general Qassem Soleimani, da Guarda Revolucionária do Irã.

"Eu não faria isso. Eu acho que é cedo para saber exatamente o que aconteceu, mas os interesses brasileiros são de manter relação com todo mundo. Nós vendemos para todos eles", disse FHC em entrevista ao jornal O Globo.

Articulador do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Lula, FHC seguiu o exemplo de Bolsonaro e aproveitou a atacar o ex-presidente Lula, demonstrando o seu incômdo com o papel que o ex-presidente cumpriu na promoção da paz.

"Nós vivemos em um país que é excêntrico, estamos longe do centro. Por que se meter no centro se você não é chamado para isso? Cada um vai do seu jeito, o Lula também se meteu lá uma vez (no Oriente Médio) e não conseguiu nada. Acho que tem que ficar com a prudência", disse o tucano.

Em 2010, o ex-presidente Lula costurou um acordo entre o Irã e a Turquia, que impunha estrita vigilância sobre o programa nuclear iraniano. A medida serviu de base para o acordo assinado entre os Irã e os EUA anos depois.

Ainda sobre a nota do Itamaraty de apoio ao terrorismo de Trump, FHC disse que o Brasil se afastou da tradição diplomática de não interferir em conflitos, colocando em risco interesses do país.

"Não sei se quebrou, mas se afastou. Tanto que logo em seguida o governo corrigiu, o próprio Bolsonaro já disse que tem que continuar a haver relação comercial (com o Irã). Os interesses são muito grandes", destacou, se referindo às exportações agrícolas brasileiras para o mundo árabe. "Vai mexer com o agro brasileiro para ver o que acontece. Ele reage", advertiu.