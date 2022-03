FHC desabafa em documentário: 'depois de ser presidente, não fui mais nada'

Declaração do ex-presidente tucano consta do documentário "O Presidente Improvável" que chega aos cinemas no final de março edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou em depoimento no documentário "O Presidente Improvável", dirigido pelo documentarista Belisario Franca e que chegará aos cinemas no dia 31 de março, que "depois de ser presidente, não fui mais nada". De acordo com o site Splash, a produção conta a história do tucano desde a sua infância até a atualidade.

O filme mistura imagens de arquivo com diálogos entre FHC e nomes da política nacional e internacional, como Bill Clinton, Manuel Castells, Gilberto Gil, Ricardo Lagos, Raul Jungmann, Maria Hermínia Tavares, Boris Fausto, Alain Touraine, entre outros. Ao todo, foram gravadas 20 entrevistas com duração de aproximadamente 1h30, cada uma.

Entre os diversos assuntos abordados no documentário, FHC também comenta sobre o período da ditadura militar e demonstra dúvidas sobre o mecanismo da reeleição, que começou a valer durante o seu mandato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE