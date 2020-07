FHC diz que governo Bolsonaro, que ele defende, não vai dar certo

247 - Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, articulador do golpe de 2016 contra Dilma Rousseff, criticou nesta quinta-feira, 2, o governo de Jair Bolsonaro, que ele ajudou a eleger ao revelar que anulou o voto no segundo turno das eleições de 2018.

"Difícil entender tanta troca de ministros: Saúde e Educação. Salvar vidas e educar leva tempo. Inclusão, não exclusão. Com tanta gente capaz, como errar tanto? Falta rumo e onde havia, na economia, o vírus impede o rigor fiscal. Assim não dá certo, nem mesmo sem oposição...", afirmou FHC pelo Twitter.

Em artigo publicado nesta quinta-feira, 2, o jornalista Leonardo Attuch avaliou FHC é o verdadeiro pai do bolsonarismo. "Foi ele quem liderou a quebra do pacto democrático de 1988. Por isso, qualquer proposta democrática encampada por FHC perde completamente o sentido. Bolsonaro e FHC são parte do mesmo processo. Um é a consequência do outro", diz Attuch.

