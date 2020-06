FHC pede defesa do Supremo 'antes que seja tarde'

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criticou neste domingo, 14, os ataques com fogos de artif[icios contra o pre[dio do Supremo Tribunal Federal, realizados por bolsonaristas do grupo 300 do Brasil.

"Os fogos vistos no YouTube e a voz tremebunda atacando-o são contra a democracia. Gritemos: não ao golpismo! Os militares são cidadãos: devem obediência à Constituição como todos nós. Defendamos juntos Brasil, povo e lei, antes que seja tarde", escreveu FHC pelo Twitter.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o grupo dispara fogos de artifício contra o prédio do STF enquanto profere insultos e ameaças contra os ministros da Corte. "Se preparem, Supremo dos bandidos, aqui é o povo que manda”, diz um homem no vídeo.

O ataque ao prédio do STF foi feito no mesmo dia em que a Polícia Militar do Distrito Federal desmontou o acampamento dos bolsonaristas liderados pela ativista de extrema-direita Sara Winter.

