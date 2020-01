FHC recebe governadores presidenciáveis do PCdoB e PSDB

247 - Fernando Henrique Cardoso se encontrou com os governadores do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e do Rio Grande do Sul, o tucano Eduardo Leite. Ambos despontam para as eleições de 2022 como presidenciáveis.

Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, falaram de Bolsonaro, do resultado das eleições na Argentina e no Uruguai, e sobre Donald Trump.

O governador do Maranhão se mostrou preocupado com as falas de Bolsonaro sobre AI-5 e queimadas, considerando que poderiam ter efeito em potenciais compradores de produtos agropecuários do Brasil no exterior, o que afetaria a economia dos dois estados.