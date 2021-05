FHC responde criticas, diz que vai apoiar candidato do PSDB, mas reafirma voto em Lula em eventual 2º turno com Bolsonaro

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso usou as redes sociais para rebater as críticas sobre o encontro dele com com o ex-presidente Lula.

Pelas redes sociais, FHC disse que o encontro foi para fortalecer a democracia e ajudar a distensionar o ambiente político do país.

"Foi um gesto de civilidade. Minha mensagem é: podemos vir a ser adversários, mas não precisamos ser inimigos nem jogar pedras um no outro", disse o ex-presidente à coluna de BErnando Mello Franco.

"Nunca rompi com o Lula. A vida leva a gente a posições diferentes. Mas é importante manter a civilidade e conversar", disse. "Conversar não quer dizer concordar. Nunca fui favorável ao "nós e eles". O Lula praticou o "nós e eles" uma certa época. Mas não é o meu estilo, nem o dele", acrescentou.

Pelas redes sociais, FHC reforçou: "Reafirmo, para evitar más interpretações: PSDB deve lançar candidato e o apoiarei; se não o levarmos ao segundo turno, neste caso não apoiarei o atual mandante, mas quem a ele se oponha, mesmo o Lula".

A resposta nas redes foi uma resposta as críticas feitas pelo presidente do PSDB, Bruno Araújo, que disse que se encontrar com o Lula, prejudicaria o eventual candidato da sigla.

