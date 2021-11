Fiasco: depois de pane em aplicativo, PSDB ainda não sabe quando prévias serão realizadas

Apoie o 247

247 - Diante do inegável fiasco das prévias tucanas, que estavam marcadas para este domingo (21) mas que, por questões técnicas do aplicativo de votação, tiveram que ser adiadas, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, divulgou nota nesta segunda-feira (22) defendendo uma solução "rápida" para o problema.

Segundo Araújo, postergar por muito tempo a votação seria um "desrespeito" aos filiados da sigla. "A democracia interna exige respeito aos filiados que se cadastraram para votar. Existem soluções para garantir as manifestações de todos os filiados que se inscreveram nas prévias. É preciso concluir o processo eleitoral de consulta interna. Qualquer alternativa que não seja a rápida conclusão da votação é um desrespeito à vontade da maioria partidária. É violentar as prévias. É negar a democracia", diz o texto.

Segundo a nota, "a campanha do candidato João Doria confirma apoio às soluções anunciadas pelo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo".

Em entrevista à imprensa no início da noite, o pré-candidato Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, demonstrou grande insatisfação com o adiamento das prévias que, para ele, serão comprometidas caso a votação não seja realizada o quanto antes.

A cúpula do PSDB avalia contratar outra empresa para conseguir um aplicativo de fato eficiente na computação dos votos que definirão quem será o candidato do partido ao Palácio do Planalto em 2022.

