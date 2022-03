'Ficam me enchendo o saco para tomar vacina. Deixa eu morrer', diz Bolsonaro

"O problema é meu, a vida é minha", disse Bolsonaro ao voltar a sabotar o combate à pandemia no Brasil edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar a campanha de proteção contra a Covid-19, criticando o uso de máscaras e a vacinação contra a doença. Durante cerimônia que oficializou a saída de ministros que devem disputar as eleições, Bolsonaro disse ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que precisa estar no meio do povo, "inclusive sem máscara".

"O problema é meu, a vida é minha. 'Ah, ele não tomou vacina'. Pô, tem gente que quer que eu morra e fica me enchendo o saco para eu tomar vacina. Deixa eu morrer", afirmou.

Bolsonaro também voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal, afirmando que ministros "atrapalham". "A gente tem tudo para ser uma grande nação. O que falta é que alguns poucos não nos atrapalhem", disse. "Se não tem ideia, cala a boca. Coloca a sua toga e fica aí, sem encher o saco dos outros", completou.

