Filha de Eduardo Cunha afirma que Moro foi "ainda mais suspeito" ao julgar seu pai que com Lula

"Moro foi ainda mais suspeito com Cunha que com Lula. Esperamos que seja julgado da mesma forma. Se há suspeição, é suspeito. Ponto", diz Danielle Cunha edit

Revista Fórum - Danielle Cunha, a filha mais velha do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, afirmou em entrevista ao Poder 360 que, assim como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu pai foi perseguido politicamente pelo ex-juiz Sergio Moro. Cunha foi condenado pelo ex-juiz a 15 anos de prisão.

Ela diz ainda que o julgamento do caso de Lula no STF (Supremo Tribunal Federal) revelou uma grande perseguição a pesos pesados da política. Para ela, Moro foi "ainda mais suspeito" ao julgar seu pai do que Lula.

"Moro foi ainda mais suspeito com Cunha que com Lula. Esperamos que seja julgado da mesma forma. Se há suspeição, é suspeito. Ponto", diz Danielle.

Leia mais na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.