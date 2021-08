Filha de Roberto Jefferson ameaça ir às ruas caso pai seja afastado do comando do PTB

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - A ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, afirmou que, se o Ministério Público Eleitoral afastar seu pai do comando do PTB, haverá um “problema sério”. Segundo Brasil, ela pretende acionar a Justiça contra a medida e “ir às ruas” para defender a permanência de seu pai.

“Se o MPE tentar se meter no controle do partido vai dar um problema sério… Não existe nem motivos para essa interferência na esfera privada! Partidos são entes de natureza privada. Ninguém afasta um presidente de empresa legitimamente eleito por conta de uma investigação ilegal”, afirmou a deputada.

Indagada sobre qual seria esse problema, a deputada se limitou a dizer irá à Justiça e às ruas.

