Filha de Roberto Jefferson mantém ataques a Moraes: “não confio”

Metrópoles - A ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, não arredou um milímetro em sua nada amigável opinião sobre o ministro Alexandre de Moraes. A dobradinha Bolsonaro-Temer no Planalto e a carta de pacificação podem ter acalmado o mercado, mas não a ex-deputada.

“Se Moraes voltar atrás, nada mais estará fazendo do que restabelecer o paradigma de Justiça no Brasil, que ele mesmo derrubou. Não boto a mão no fogo. Não mudei minha avaliação sobre Moraes, que não é boa”, afirmou Brasil, que chamou o ministro de “psicopata” quando ele manteve seu pai preso.

Em entrevista à coluna, ainda rouca por causa dos discursos na Avenida Paulista durante o 7 de Setembro, a ex-deputada minimizou o recuo de Bolsonaro e elogiou a lealdade de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro investigado por um esquema de corrupção.

