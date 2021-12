Filha de Roberto Jefferson pede desfiliação do PTB

Após guerra interna com presidenta do PTB, Graciela Nienov, a ex-deputada Cristhiane Brasil anunciou sua desfiliação edit

247 - Ex-deputada e filha de Roberto Jefferson, Cristhiane Brasil, após uma guerra interna com Graciela Nienov, anunciou, na tarde desta segunda-feira, 20, sua desfiliação do PTB, legenda fundada pelo seu pai, que está preso pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ameaças consideradas antidemocráticas.

Brasil anunciou sua desfiliação nas redes sociais e voltou a criticar a atual presidente nacional da legenda, Graciela Nienov, que assumiu o cargo de presidente do PTB após Jefferson ser impedido.

“Pedi hoje minha desfiliação do PTB. Não serei liderada por uma panfleteira semi-analfabeta que quer enterrar meu pai vivo, junto com o dirigente-advogado de ‘defesa’ de seus interesses partidários (pq do meu pai é que não é), Luiz Gustavo. O último que sair apaga a luz. Fui!”, escreveu Cristhiane Brasil.

