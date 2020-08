Filho 04 de Bolsonaro quer empreender no esporte mas com apoio do governo

“Ele me ligou e pediu uma audiência para falar de parcerias”, diz um integrante do governo sobre a reunião com Mário Frias, secretário de Nacional de Cultura do governo Jair Bolsonaro edit

247 - Buscando o caminho inverso da meritocracia que tanto defendem, Renan Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro chamado de 04, esteve nesta segunda-feira (31) com o secretário de Cultura, Mario Frias, para tratar de eventos de competições de jogos eletrônicos no Brasil.

Usando a influência do sobrenome, o 04 quer empreender em Brasília e apostar no ramo de entretenimento digital para ganhar dinheiro. O encontro com Frias foi para tratar do “futuro do E-sport”, ou esporte cibernético — aquele jogado pelo computador ou video-game.

O estudante de Direito até já alugou um camarote no Estádio Mané Garrincha por um precinho promocional. De acordo com reportagem da revista Veja, o jovem pretende utilizar o espaço para fazer reuniões de trabalho e gravar vídeos de jogos para as suas redes sociais.

“Ele me ligou e pediu uma audiência para falar de parcerias”, diz um integrante do governo a Veja.

Renam se mudou do Rio de Janeiro para Brasília e tem fechado parcerias com marcas locais em troca de publicações em seu Instagram com o nome das lojas, ele ganhou ternos, bermudas, suplementos, entre outros produtos.

“Não deu muito retorno, não”, confessa o empresário Gustavo Torres, dono do spa Shiloah Float, que abriu gratuitamente a Renan as portas de um tanque aquático de flutuação, inspirado no Mar Morto e que tem como adepto nos Estados Unidos o jogador de futebol americano Tom Brady.





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.