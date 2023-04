Filho de Lula não concorda com visão do pai sobre games: "é arte"

Luís Cláudio Lula da Silva afirmou que o pai "acabou generalizando" ao tratar da ligação entre videogames e violência no mundo real edit

Apoie o 247

ICL

247 - Filho mais novo do presidente Lula, Luís Cláudio Lula da Silva discordou das críticas do pai sobre videogames. Segundo o mandatário, os jogos eletrônicos estão "ensinando a molecada a matar", o que resulta na violência social.

Para Luís Cláudio, o argumento do presidente não faz sentido. “Meu pai viu os filhos e os netos crescerem jogando videogame, ele sabe que isso não nos tornou violentos, ele fez uma declaração sobre um assunto polêmico ao vivo e acabou generalizando. Videogame é muito mais que violência, é arte, é lazer, é entretenimento…”, disse o filho do presidente, conforme a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Especialistas dizem que há poucas evidências ligando jogos violentos à violência no mundo real. Segundo Andrew Przybylski, professor associado da Universidade de Oxford, “as evidências foram se tornando bem claras que, onde há correlações, elas se devem provavelmente a um terceiro fator”.

🚨ATENÇÃO: Em reunião sobre a segurança nas escolas, presidente Lula crítica os jogos violentos:



“Não tem jogo falando de amor. Não tem videogame falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. Tudo isso resulta na violência”.

pic.twitter.com/BSw2mfJ0Hh April 18, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.