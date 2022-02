Filho de Márcio França envenena relação com PT ao dizer que Haddad é candidato ao governo por ser amigo de Lula

Apoie o 247

247 - O deputado estadual Caio França (PSB-SP), filho de Márcio França, diz considerar impossível que o ex-governador abandone sua candidatura em benefício de Fernando Haddad (PT) sem que haja um critério objetivo que aponte que essa seria a melhor escolha eleitoral, somente para que a federação entre as siglas avance.

Segundo o Painel da Folha de S.Paulo, o filho do pré-candidato do PSB ao governo de São Paulo disse que os argumentos do PT em defesa da candidatura de Haddad são "frágeis". Entre eles, Caio mencionou que o PT usa a favor do ex-prefeito e ex-ministro da Educação, o fato de ser "amigo do Lula".



