Filho de Mourão é denunciado por trabalhar "totalmente alcoolizado" no Banco do Brasil

247 - Antonio Hamilton Rossell Mourão, filho do ex-vice-presidente e atual senador Hamilton Mourão, foi denunciado por um colega de trabalho por trabalhar sob o efeito de bebidas alcoólicas no Banco do Brasil, onde ocupa cargo de gerência-executiva devido a uma nomeação ocorrida no governo Bolsonaro (PL).

A denúncia foi apresentada à Ouvidoria do banco em janeiro deste ano e alegava que Mourão e outros dois chefes do setor frequentemente chegavam para trabalhar no período da tarde "totalmente alcoolizados", causando constrangimento aos demais funcionários, informa a coluna do Rodrigo Rangel e Sarah Teófilo do portal Metrópoles.

De acordo com a denúncia, os funcionários se sentiam coagidos a não relatar os incidentes às instâncias superiores do banco durante o governo Bolsonaro, devido ao medo de possíveis represálias por envolver o filho do então vice-presidente.

Após semanas, a Ouvidoria confirmou o recebimento da denúncia e informou que os funcionários acusados foram contatados por seus superiores. Durante as conversas, foram informados sobre a existência da denúncia e ouvidos a respeito dos incidentes. Além disso, receberam instruções sobre os comportamentos esperados pelo banco.

O Banco do Brasil emitiu uma declaração sobre o caso, na qual apenas informou que abre processos internos com base em provas que justifiquem as medidas adotadas e que não divulga informações sobre o tratamento dado às denúncias, a fim de preservar a imagem dos funcionários envolvidos.



