Filho de palestino, Omar Aziz critica histeria midiática após fala de Lula sobre Israel: 'Bolsonaro fez coisa bem pior'

247 - O senador Omar Aziz (PSD-AM), filho de palestino, voltou a fazer fortes críticas ao genocídio de seu povo na Faixa de Gaza e também aproveitou para rechaçar os ataques ao presidente Lula por conta das críticas do chefe de Estado à guerra promovida pelo governo de extrema direita de Israel, que já matou mais de 29 mil palestinos.

Segundo o parlamentar, Jair Bolsonaro já fez coisa bem pior do que as declarações de Lula, que comparou os crimes de guerra cometidos por Israel às atrocidades nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. >>> SAIBA MAIS: Pacheco cobra retratação de Lula por fala sobre Israel e leva invertida de Omar Aziz (vídeo)

"Não deram essa conotação quando o ex-presidente Bolsonaro recebeu uma deputada nazista. Não havia essa histeria", disse Aziz em entrevista ao UOL, referindo-se ao encontro, em 2021, entre Bolsonaro e a líder da extrema-direita alemã Beatrix Von Storch.

"É fácil embarcar em uma onda criada por algumas pessoas no país. Isso já aconteceu, de forma mais evidente, de quem apoia o nazismo no país quando o ex-presidente recebeu uma deputada nazista e tirou fotos, sorrindo. Há uma entrevista dele dizendo que 'até podemos perdoar o Holocausto'", disse.

