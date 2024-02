Filho do presidente do Clube Militar é investigado na tentativa de golpe bolsonarista

Apoie o 247

247 – As investigações sobre uma possível tentativa de golpe de Estado envolvendo membros das Forças Armadas tomaram um novo rumo com a Polícia Federal investigando a participação de integrantes da Abin. No centro das investigações está Victor Carneiro, filho do general Sérgio Tavares Carneiro, atual presidente do Clube Militar, segundo reportagem da Folha de S. Paulo.

Victor Carneiro, que assumiu a direção da Abin após Alexandre Ramagem, foi mencionado em gravações realizadas pela Polícia Federal. As conversas indicam a suposta participação de Carneiro em planos para infiltrar agentes do órgão em campanhas políticas adversárias durante as eleições de 2022.

Enquanto as investigações prosseguem, o Clube Militar, conhecido por sua rápida atuação em questões envolvendo os oficiais da ativa, optou por manter silêncio. Diretores do clube, em conversas sob reserva, apontam diversas razões para essa postura, incluindo dúvidas sobre o impacto das mensagens de Walter Braga Netto e questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal.

A Polícia Federal continua a investigação, enquanto o Clube Militar se mantém em reserva. A relação entre as instituições militares e a política continua a ser um ponto sensível, com implicações que ecoam dentro e fora das Forças Armadas.

