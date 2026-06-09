Fim da escala 6x1 entra na pauta de Alcolumbre e governo

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), reuniu-se nesta terça-feira (9) com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, para discutir projetos de interesse do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre os temas tratados esteve a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, uma das pautas que mais mobilizam o debate político e trabalhista no Congresso Nacional.

O encontro ocorreu em meio às articulações sobre a tramitação da proposta no Senado e às negociações entre governo e parlamentares para definir os próximos passos da matéria. As informações são da CNN Brasil.

Proposta deve seguir rito regimental

Mais cedo, havia a expectativa de uma reunião entre Alcolumbre e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Otto Alencar (PSD-BA). No entanto, conforme apurou a CNN Brasil, o encontro foi adiado para depois da conversa entre o presidente do Senado e o ministro responsável pela articulação política do governo.

Na semana passada, Alcolumbre já havia sinalizado que pretendia discutir a tramitação da proposta com os líderes partidários da Casa. Embora a reunião estivesse prevista para ocorrer também nesta terça-feira, sua realização ainda não havia sido confirmada até o fechamento desta reportagem.

De acordo com interlocutores, a tendência é que o presidente do Senado adote o rito regimental para a análise da matéria. Com isso, o texto deverá passar inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser encaminhado ao plenário.