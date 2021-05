Fim do "Brasil Carinhoso": Bolsonaro corta verba para creches públicas e destinará valor para creches privadas

247 - O projeto de reformulação do Bolsa Família, prestes a ser lançado pelo governo Jair Bolsonaro (sem partido), prevê acabar com as verbas destinadas à ampliação de creches públicas para crianças em situação de vulnerabilidade social. A reportagem é do portal UOL.

No lugar, o governo pretende criar um voucher mensal de R$ 250 para creches privadas que só beneficiará famílias que deixem o programa social. A informação consta na minuta da MP (Medida Provisória) que cria o novo Bolsa Família.

A reportagem ainda indica que um dos principais pontos da proposta é a extinção do programa Brasil Carinhoso. Criado no governo Dilma Rousseff, ele financia a expansão de vagas de creche focadas em crianças de famílias beneficiárias do Bolsa Família e do BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou para crianças de famílias que tenham pessoas com deficiência.

