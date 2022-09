“Finalmente caiu a máscara de Ciro”, diz Marco Aurélio de Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, reagiu à última agressão de Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência, feita na Jovem Pan contra os ex-presidentes Lula e Dilma na noite desta segunda-feira (5).

“Ciro é a quinta coluna do Bolsonarismo. Triste fim! Sua máscara finalmente caiu”, escreveu o advogado em texto compartilhado com aliados.

O aliado de Lula manifesta solidariedade ao PDT e aos seus eleitores e afirma que “derrotar o fascismo é tarefa para os que amam o Brasil e para os que têm espírito público”, o que “não é, infelizmente”, o caso de Ciro.

“Ciro é uma mistura do que há de pior no coronelismo mais atrasado do nosso país com requintes de um lavajatismo messiânico que nos trouxe aos dias de hoje”, continua o advogado.

“Recomendo terapia intensiva. Vai sair da história pela porta dos fundos”, completa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.