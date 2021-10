'Finalmente esse defunto foi enterrado', diz Barroso sobre voto impresso

Apoie o 247

247 - Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso afirmou que se encerraram as discussões sobre a adoção do voto impresso nas eleições de 2022, como defendeu Jair Bolsonaro no último período.

"Tenho a impressão de que depois que a Câmara dos Deputados votou [contra], o presidente do Senado disse que não reabriria a matéria e que agora o próprio presidente da República disse que confia no voto eletrônico... Acho que finalmente esse defunto foi enterrado", disse Barroso em coletiva.

A declaração foi feita durante evento de abertura do código-fonte da urna eletrônica para inspeção da sociedade civil e de entidades fiscalizadoras, nesta segunda-feira, 4, na qual participaram ministros de tribunais superiores, membros da OAB e representantes do Ministério Público Federal.

