Fiocruz alerta para o risco de surtos de gripe em meio à pandemia de Covid-19

247 - O boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (9), alerta para o risco do surgimento de surtos de influenza nos grandes centros urbanos e que podem se somar aos casos de Covid-19. Somente no Rio de Janeiro, foram registrados 21 mil casos de gripe nas últimas três semanas. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o alto número de casos de influenza já caracteriza a situação como uma epidemia.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a Fiocruz destaca que existe “um risco real de importação de casos de gripe, sobretudo por locais onde as medidas não farmacológicas para a mitigação da transmissão da covid tenham baixa adesão”. No caso do Rio, a situação foi agravada pela falta de vacinas contra a Gripe desde a semana passada.

Ao todo, doze das 27 unidades da Federação registraram crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) nas últimas seis semanas: Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio, Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo. A maioria dos casos está relacionada ao Sars-CoV-2, vírus da Covid-19, com exceção do Rio.

Ainda segundo a FioCruz, os casos de Srag são crescentes em todas as faixas etárias abaixo de 60 anos.

