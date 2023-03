Fiscalização do trabalho escravo será reestruturada, diz ministério

Apoie o 247

247 - “Integrantes do Ministério do Trabalho do governo Lula afirmaram à coluna que a política de fiscalização de trabalho análogo à escravidão será reestruturada e fortalecida a partir desta semana”, informa o jro alista Igor Gadelha em sua coluna no portal Metrópoles.

“Um novo secretário da área assumirá a função, ao lado do ministro Luiz Marinho. Eles devem recriar o sistema que reúne e identifica as empresas suspeitas de submeterem trabalhadores à condições subumanas”, acrescenta.

