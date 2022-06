Flávio Bolsonaro assume arrecadação da campanha do pai e pede dinheiro a empresários

Apoie o 247

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) assumiu a tarefa de arrecadar dinheiro para custear a campanha do pai, Jair Bolsonaro (PL), pela reeleição ao Palácio do Planalto, segundo Bela Megale, do jornal O Globo.

O núcleo duro da campanha esperava que Jair Bolsonaro fizesse o papel de angariar recursos, mas ele se mostra resistente porque não quer assumir compromissos futuros com eventuais doadores. "Há algumas semanas, foi organizado um almoço de representantes do agro em homenagem à ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina, que tinha, entre os principais objetivos, arrecadar recursos para a campanha de reeleição. Bolsonaro chegou a desmarcar sua presença a poucos minutos do evento ter início. Pressionado, acabou indo, mas na agenda não fez o esperado, que era pedir verbas", relata a colunista.

Flávio Bolsonaro, então, passou a desempenhar o papel de arrecadar fundos em negociações com executivos e representantes de segmentos simpáticos ao bolsonarismo, como o agronegócio. O senador é apontado como o único que pode falar em nome do pai.

O PL, partido de Bolsonaro, tem cerca de R$ 280 milhões do fundo eleitoral e planeja usar a maior parte do dinheiro para financiar a campanha de seus candidatos a deputados e senadores. A legenda está focada em ampliar suas bancadas para, assim, receber mais verba do fundo eleitoral. Para isso, porém, é preciso conseguir recursos para a campanha presidencial.

