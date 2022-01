Flávio Bolsonaro busca União Brasil para apoio a Bolsonaro em 2022

Apoie o 247

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL) revelou, nesta quinta-feira, 20, que busca no União Brasil — partido que surge da fusão entre DEM e PSL, antigo partido de Jair Bolsonaro (PL), mas que ainda reúne alguns bolsonaristas, como os deputados Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli — apoio para seu pai em 2022.

O União Brasil terá o maior orçamento partidário e a maior bancada na Câmara dos Deputados. A legenda ainda não definiu apoio, mas conversa com o ex-juiz parcial Sergio Moro (Podemos), apesar de afirmar que não vai abrir mão de alianças com outras legendas se ele for o candidato.

Em entrevista à CNN, Flávio Bolsonaro disse que alguns partidos da base aliada podem oficializar o apoio já nas próximas semanas, como PP, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do ministro Ciro Nogueira; o Republicanos, ex-partido de Flávio e Carlos Bolsonaro liderado pelo ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella; o PTB, de Roberto Jefferson; e o PSC, ao qual Jair Bolsonaro já foi filiado.

“E tem principalmente o União Brasil. Tenho mantido conversas com pessoas dentro do partido para compreender qual o pensamento deles, já que é um partido que ficou do tamanho que ficou por causa do fenômeno Bolsonaro em 2018”, disse Flávio, que conversa com lideranças do antigo PSL, como Antonio Rueda e Luciano Bivar.

“Continuo tento um excepcional diálogo com todos, de sentar e conversar com o Rueda, que é um importante dirigente do União Brasil, com o presidente Bivar”, afirmou.

Flávio ainda disse que seu ex-assessor Fabrício Queiroz, que é investigado com ele no esquema de rachadinhas na Alerj e ficou foragido, pode, sim, ser candidato. “Qualquer um pode querer ser candidato, ele tem uma grande rede de relacionamentos. É um PM respeitado no Rio de Janeiro. Com relação a apoio, Bolsonaro tem que apoiar todos os deputados, seandores que que estejam dentro desse contexto de aliança”, afirmou.

