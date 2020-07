Flávio Bolsonaro critica ação do Facebook contra a desinformação e gabinete do ódio

Para o senador Flávio Bolsonaro, a ação do Facebook 'não condiz com a democracia' edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro se manifestou por meio de nota à imprensa nesta quarta-feira (8) sobre uma ação do Facebook contra a desinformação e que atingiu o gabinete do ódio, comandado pela família Bolsonaro.

A operação da rede social identificou que o assessor de Jair Bolsonaro Tércio Arnaud Thomaz é um dos principais agentes de tal estrutura de disseminação de fake news.

"O governo Bolsonaro foi eleito com forte apoio popular nas ruas e nas redes sociais e, por isso, é possível encontrar milhares de perfis de apoio. Até onde se sabe, todos eles são livres e independentes. Pelo relatório do Facebook, é impossível avaliar que tipo de perfil foi banido e se a plataforma ultrapassou ou não os limites da censura. Julgamentos que não permitem o contraditório e a ampla defesa não condizem com a nossa democracia, são armas que podem destruir reputações e vidas", diz a nota de Flávio.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.