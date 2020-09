Flávio Bolsonaro declarou à Receita 'doações em espécie' de R$ 733 mil para a mãe em 2010

247 - Em sua declaração de Imposto de Renda do ano de 2010, Flávio Bolsonaro informou à Receita Federal a realização de "doações em espécie" no valor de R$ 733 mil para a mãe dele, Rogéria Nantes Bolsonaro, primeira ex-mulher de Jair, segundo o jornal O Globo.

Com a inflação atual, o valor equivale a R$ 1.229.427,93. A doação foi feita em um ano no qual Flávio declarou uma redução de patrimônio de 30% e uma dívida de R$ 285 mil.

Na época, o agora senador era deputado estadual no Rio de Janeiro. O período é investigado pelo Ministério Público estadual sob suspeita da existência de um esquema de "rachadinha" (devolução de salários) em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

O clã Bolsonaro comprou mais de R$ 1,3 milhão em imóveis com dinheiro vivo.

