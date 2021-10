Flávio Bolsonaro defende veto do pai à distribuição de absorventes e joga culpa no PT

Apoie o 247

Por Marcelo Montanini, Metrópoles - O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho “zero um” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), defendeu, nesta sexta-feira (8/10), o pai em relação ao veto à distribuição de absorventes higiênicos para estudantes mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias.

“Quantos absorventes foram distribuídos pelo PT em 14 anos de governo?”, publicou o senador nos stories do Instagram, com as opções: “nenhum” ou “zero”.

O veto de Bolsonaro foi alvo de críticas de famosos e de parlamentares – inclusive, da própria base aliada ao governo. A bancada feminina da Câmara articula a derrubada do veto.

