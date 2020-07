Flávio Bolsonaro depõe nesta segunda no caso do vazamento de operação da PF

247 - O senador Flávio Bolsonaro depõe nesta segunda-feira (20), em seu gabinete em Brasília ao Ministério Público Federal sobre seu envolvimento nos vazamentos da Polícia Federal na Operação Furna da Onça, deflagrada às vésperas da eleição de 2018.

A operação investigava parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e detectou movimentação financeira atípica nas contas do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz.

As acusações de vazamento da operação foram feitas empresário Paulo Marinho, pelo ex-aliado de Flávio e de seu pai, Jair Bolsonaro vieram à tona após uma entrevista do empresário Paulo Marinho, ex-aliado de Bolsonaro, relembra reportagem do Globo.

Segundo Marinho, Flávio Bolsonaro recebeu informações vazadas das investigações sigilosas, indicando que Queiroz estava na mira do Ministério Público e que isso teria motivado a demissão do assessor do seu gabinete.

