Flávio Bolsonaro diz que relatório das urnas 'não está pronto', mas admite que fraude "não aconteceu, mas podia ter acontecido"

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), coordenador da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL), admitiu que não houve fraude nas eleições do dia 2 de outubro, mas caiu em contradição ao insinuar que isso ‘poderia ter acontecido”.

A declaração do parlamentar foi feita após o núcleo central da campanha e o próprio Bolsonaro terem orientado aliados e até mesmo a base bolsonarista a suspender os ataques às urnas eletrônica em meio à determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) de cobrar que o Ministério da Defesa envie cópia do relatório feito pela pasta sobre testes e fiscalização realizados por militares durante o primeiro turno das eleições.

“O resultado não foi divulgado porque não está pronto. O trabalho que nós fazemos é para diminuir a possibilidade de fraude. Não aconteceu, mas podia ter acontecido”, disse Flávio Bolsonaro ao jornal O Globo.

Apesar da negativa, ele se contradisse ao ser questionado de forma mais insistente se o relatório apontava ou não a existência das supostas fraudes alegadas pelos bolsonaristas ao longo da campanha. “Não sei. É processo de coleta de informações ainda”, minimizou.

>>> Militares não encontram fraude nas urnas e Bolsonaro proíbe divulgação de relatório

Após o primeiro turno, Jair Bolsonaro proibiu a divulgação do resultado da auditoria das urnas feita pelos militares. Segundo oficiais das Forças Armadas, os militares não encontraram qualquer irregularidade ou fraude no sistema de votação, comprovando a lisura das eleições e a higidez do sistema eleitoral, oque desmontou os ataques bolsonaristas às urnas.

Apesar disso, o atual ocupante do Palácio do Planalto teria solicitado que os militares incluam no relatório os dados do segundo turno. Segundo ele, o fato de não terem sido encontradas fraudes no primeiro turno não significa que na segunda etapa não haverá problemas.

