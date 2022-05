Flávio Bolsonaro diz que seu pai não vai mudar a política de preços da Petrobrás, que ele já chamou de "estupro"

"Com certeza, não vai mudar a política de preços. Se fosse para fazer, já teria feito", afirmou o senador edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) garantiu nesta quarta-feira (18) que seu pai, Jair Bolsonaro não irá mudar a política de reajuste dos combustíveis da Petrobrás, que beneficia investidores estrangeiros enquanto a população paga o maior preço da história na gasolina e diesel.

Em entrevista a uma emissora de televisão, o senador responsabilizou o Conselho de Administração da Petrobrás pela escalada dos preços. “Com certeza, não vai mudar a política de preços. Se fosse para fazer, já teria feito. Grande parte da solução desse problema passa por decisão do Conselho da Petrobras, de pegar parte do lucro que ela tem e fazer com que o preço final da bomba diminua, não se de que forma”, declarou.

Flávio Bolsonaro disse também que qualquer interferência na Petrobras "causaria instabilidade no mercado". “Se a Petrobrás muda a política de preços, a consequência é o desabastecimento do Brasil”, avaliou. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, Jair Bolsonaro chegou a chamar o lucro da empresa de “estupro”.

