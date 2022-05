Flávio Bolsonaro diz que 'TSE não se preocupa com a democracia' e que STF 'inferniza' a vida do pai

Apoie o 247

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou duramente o Judiciário, nesta quarta-feira (18), ao afirmar que ao rejeitar as sugestões das Forças Armadas sobre as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral mostra que “não está preocupado com a democracia”. Ele também atacou o Supremo Tribunal Federal (STF) ao dizer que alguns ministros da Corte “Infernizam” a vida de Jair Bolsonaro.

Segundo o parlamentar, os ministros do TSE “estão preocupados com a imagem deles, não estão preocupados com a democracia. Isso é muito grave. “Fica parecendo, com essa resistência, que estão querendo esconder alguma coisa. A gente está avisando desde antes: não vamos esperar acontecer para depois a gente acusar que teve problema”, disse Flávio Bolsonaro em entrevista à rede de televisão SBT, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. A Corte é alvo de frequentes ataques promovidos por Jair Bolsonaro e seus apoiadores que, sem provas, costumam questionar a lisura do processo eleitoral.

Na entrevista, ele também disse que os ministros do STF precisam parar de “infernizar” a vida de Jair Bolsonaro visando melhorar a relação entre os poderes. “Depende de alguns deles ali pararem de querer ficar infernizando a vida do presidente dia sim e outro também”, disse.

