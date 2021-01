Flávio Bolsonaro e advogadas se reuniram com Receita Federal para pedir dados

Advogados do senador Flávio Bolsonaro, investigado por ter enriquecido ilicitamente por meio de rachadinhas na Alerj, reuniram-se três vezes com integrantes da Receita Federal edit

247 - Advogados do senador Flávio Bolsonaro, investigado por ter enriquecido ilicitamente por meio de rachadinhas na Alerj, reuniram-se três vezes com integrantes da Receita Federal. Um dos encontros, com o secretário da Receita, José Tostes Neto, contou com a presença do senador, segundo a Época.

A reunião da qual o senador participou foi fora da agenda e do prédio do órgão. As reuniões foram em 26 de agosto, 4 de setembro e 17 de setembro deste ano.

As informações foram obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação, após pedido apresentado pelo deputado federal Ivan Valente (PSOL).

Em 25 de agosto, advogadas de Flávio se reuniram com Jair Bolsonaro, Augusto Heleno (GSI) e Alexandre Ramagem (Abin) no gabinete presidencial para apresentar documentos que supostamente provariam a existência de uma organização criminosa instalada na Receita Federal.

Em 29 de setembro, Flávio encontrou-se com o diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados do governo (Serpro), Gileno Gurjão Barreto, para pedir que a empresa de dados corroborasse com a tese de sua defesa.

