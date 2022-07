Flávio Bolsonaro é citado em áudio que indica negociação por sentença

Chefe do Pros menciona encontro com Flávio quando Jair Bolsonaro buscava legenda edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL) é citado em áudios e mensagens que apontam uma negociação para compra de sentença favorável pelo grupo que atualmente comanda o Pros (Partido Republicano da Ordem Social). Esses áudios fazem menção aos nomes de Flávio Bolsonaro (PL) e Karina Kufa, advogada da família Bolsonaro.

A informação é da Folha de S.Paulo, que revelou nesta terça-feira (12) mensagens que indicam uma tentativa da cúpula do partido de compra de sentença no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, órgão da segunda instância.

Reportagem publicada pela Folha nesta quarta-feira (13) assinala: "O material obtido pela reportagem, porém, sugere que a tentativa de vitória judicial fora das previsões legais —por meio de influência política e pessoal, incluindo menções a pagamentos em dinheiro— tiveram início ainda quando o litígio entre as duas alas da sigla estava na primeira instância, em 2021. É nesse contexto anterior em que os nomes do filho do presidente e da advogada são citados".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um áudio de WhatsApp do segundo semestre de 2021, o hoje presidente do Pros, Marcus Holanda, fala para um correligionário sobre as chances de eles tomarem o comando do partido, à época ainda na mão do fundador, Eurípedes Jr. Naquele momento, Holanda liderava uma dissidência e tentava validar na Justiça convenção extraordinária que havia aprovado o afastamento de Eurípedes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A Karina Kufa me levou na reunião e sentou eu, ela e o Flávio Bolsonaro, então eles têm interesse. (...) Além disso, tem um contrato que assinei lá, absurdo lá, com ela. Então vão ganhar dinheiro e vão ganhar força política e espaço político. Então eles têm interesse, total. Por isso, eles estão com a gente, senão não estariam. E ainda tem a desembargadora federal [não cita o nome], muita gente", diz Marcus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À época, Jair Bolsonaro estava à procura de um partido após ver fracassada sua tentativa de montar a Aliança pelo Brasil, aponta a reportagem.

A ala dissidente do Pros tentava negociar a possível filiação da família Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE