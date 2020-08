Flávio Bolsonaro pagou mais de R$ 440 mil em vale-alimentação para Queiroz e familiares

Revista Fórum - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) pagou ao menos R$ 442,8 mil em auxílio-alimentação ao ex-assessor Fabrício Queiroz e familiares na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

O Ministério Público do Rio (MP-RJ) suspeita, no entanto, que parte dos ex-assessores eram funcionários fantasmas, além de praticarem “rachadinha” no antigo gabinete do filho do presidente.

Além de Queiroz, receberam auxílio-alimentação sua mulher, Márcia Aguiar, que também está presa pelo esquema de corrupção, suas filhas, Nathália e Evelyn, e a enteada, Evelyn Mayara.

