Flávio Bolsonaro pede para STF suspender julgamento sobre foro privilegiado

Os advogados de Flávio Bolsonaro pediram ao STF para suspender o julgamento no TJ do RJ que decidirá sobre o foro privilegiado do senador no caso da “rachadinha” na Alerj edit

247 - Os advogados de Flávio Bolsonaro pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender o julgamento, marcado para segunda-feira, 25, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que decidirá sobre o foro privilegiado do senador no caso da “rachadinha” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Assim, o julgamento poderá mandar de volta para a primeira instância a investigação da rachadinha. Antes do caso ser enviado ao Órgão Especial do TJ, o juiz de primeira instância Flávio Itabaiana ordenou medidas contra o parlamentar e emitiu a ordem de prisão de seu ex-assessor Fabrício Queiroz.

A defesa da Flávio Bolsonaro alega que já existem duas ações no Supremo para discutir se ele tem ou não foro privilegiado no Órgão Especial do TJ e que a defesa não foi intimada do julgamento de segunda.

O pedido de suspensão será relatado por Gilmar Mendes, que apesar de janeiro ser recesso no Judiciário, poderá despachar e decidir a qualquer momento.

