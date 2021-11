Flávio Bolsonaro quer anular provas de seus delitos com a "rachadinha"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Os advogados de Flávio Bolsonaro pretendem invalidar toda a investigação sobre os crimes do seu cliente na prática das rachadinhas. A tentativa ocorre depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou as deliberações tomadas pelo juízo de primeiro grau. A defesa de Flávio Bolsonaro quer demonstrar que o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) foi produzido em desacordo com a lei.

A investida se dá sobre esse relatório porque é uma das poucas peças que seguem de pé no caso, informa O Globo.

Outra alternativa, ainda em estudo, é a alegação de que, antes de abrir o inquérito, o Ministério Público do Rio (MP-RJ) teria de pedir a autorização ou ao menos a fiscalização de um desembargador do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ). A tese, defendida por advogados que já atuaram no caso, cresceu depois que a decisão recente do STJ fixou a competência para o inquérito no Órgão Especial.

PUBLICIDADE

A investigação do MP-RJ começou em julho de 2018, depois que um relatório produzido pelo Coaf identificou a movimentação atípica de R$ 1,2 milhão na conta de Fabrício Queiroz, assessor de Flávio Bolsonaro. O documento revelou que oito assessores faziam repasses a Queiroz.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE