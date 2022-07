Flávio Bolsonaro repete discurso golpista do pai e culpa TSE por "instabilidade jurídica e política"

“Toda a instabilidade jurídica e política no Brasil é consequência da intolerância do TSE em aprimorar o sistema de votação, o que causa desconfiança”, disse o senador no Twitter edit

247 - Repetindo o discurso golpista do pai, o senador Flávio Bolsonaro (PL) culpou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela “instabilidade jurídica e política no Brasil”. O discurso ecoa com os ataques ao Judiciário e ao sistema eleitoral brasileiro feitos por Jair Bolsonaro (PL) durante reunião com embaixadores nesta segunda-feira, 18.

“Toda a instabilidade jurídica e política no Brasil é consequência da intolerância do TSE em aprimorar o sistema de votação, o que causa desconfiança”, disse o senador no Twitter.

Flávio também voltou a defender que a opinião dos militares seja aceita. “No mesmo segundo que aceitarem as sugestões técnicas de especialistas (+ segurança e transparência) tudo estará resolvido”, continuou o parlamentar.

