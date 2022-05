Flávio Bolsonaro sai em defesa dos gastos milionários dos cartões corporativos do Planalto: 'segurança'

Apoie o 247

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais para tentar explicar os gastos milionários dos cartões corporativos da Presidência da República feitos por Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, “Bolsonaro usa cartão corporativo para, principalmente, garantir a sua segurança”. Os gastos, que somam R$ 8,8 milhões apenas entre janeiro e maio deste ano, vêm sendo duramente criticados pela oposição e, também, por internautas nas redes sociais.

Na postagem, Flávio Bolsonaro utiliza o atentado sofrido pelo pai, durante um ato de campanha em 2018, para justificar os gastos elevados. “Um ex-militante do PSOL tentou assassiná-lo, o que eleva seu grau de risco de morte, pois a chance de ele ser vítima novamente do ódio da esquerda é grande”, escreveu.

Apesar do parlamentar responsabilizar a esquerda e o PSOL pelo atentado, o documentário "Bolsonaro e Adélio - uma facada no coração do Brasil" , do jornalista investigativo Joaquim de Carvalho prova que Adélio Bispo de Oliveira, autor da agressão, foi filiado ao PSD, desmontando a versão do clã Bolsonaro de que ele seria um “militante do PSOL”.

Veja a postagem de Flávio Bolsonaro sobre o assunto.

Bolsonaro usa cartão corporativo para, principalmente, garantir a sua segurança. Um ex-militante do Psol tentou assassina-lo, o que eleva seu grau de risco de morte pois a chance de ele ser vítima novamente do ódio da esquerda é grande. pic.twitter.com/7yNyoY0nXg CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 18, 2022

