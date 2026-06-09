Flávio Bolsonaro terá nova queda em pesquisa Quaest, preveem assessores

247 - A divulgação da nova pesquisa Genial/Quaest, prevista para esta quarta-feira, mobiliza lideranças políticas e estrategistas de diferentes partidos em Brasília. Nos bastidores, aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já trabalham com a expectativa de uma leve redução de seu desempenho em comparação ao levantamento anterior.

Segundo informações publicadas pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, assessores próximos ao parlamentar têm sinalizado a jornalistas e interlocutores políticos que os números da nova rodada da Quaest deverão indicar uma "ligeira queda" de Flávio Bolsonaro. A avaliação seria baseada em pesquisas internas e monitoramentos de opinião aos quais o grupo teria acesso.

O eventual recuo de Flávio Bolsonaro ainda estaria relacionado aos efeitos políticos do novo tarifaço aplicado pelos Estados Unidos contra o Brasil e as ameaças contra o Pix após articulação do Clã Bolsonaro junto ao governo de Donald Trump.

No último levantamento do instituto, divulgado no dia 13 de maio, Lula liderava com 39% contra 33% de Flávio no primeiro turno. Na simulação de segundo turno, Lula aparecia numericamente à frente de Flávio, com 42% contra 41%.

No entanto, horas depois da divulgação da pesquisa, o jornal The Intercept revelou que Flávio Bolsonaro pediu R$134 milhões do banqueiro Daniel Vorcaro para o financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro. Desde então, o senador passou a cair nas intenções de voto em diferentes pesquisas.