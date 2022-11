Flávio Dino descarta descriminalização das drogas: prioridade é o que têm "impacto real na melhoria das condições de vida"

Apoie o 247

247 - Em entrevista à BBC Brasil, o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), que integra a equipe de transição do futuro governo Lula (PT) e é cotado para assumir o Ministério da Justiça, descarta a descriminalização das drogas nos próximos anos no Brasil.

"Nós não temos hoje condições sociais e institucionais para descriminalizar drogas e, certamente, isso não vai ocorrer nos próximos anos", disse Flávio Dino. Durante a campanha, Jair Bolsonaro (PL) usou a pauta para espalhar fake news.

Na entrevista, o senador também falou sobre o debate em torno da desmilitarização das polícias militares.

"Este é um debate com escassa chance de dar resultado prático em favor da população. Por isso, prefiro priorizar outras agendas que têm um impacto real na melhoria das condições de vida", disse.

Entre as pautas prioritárias, Flávio Dino apontou que o governo deverá fazer um "revogaço" de normas que facilitaram a compra e porte de armas e advertiu que "não adianta correr" para comprar armas antes de as novas normas entrarem em vigor, pois estão sendo estudadas medidas que tornam ilegais até mesmo as armas já adquiridas.

"O faroeste não é um direito adquirido", frisou.

