Flávio Dino determina que PF investigue denúncia de espionagem pela Abin no governo Bolsonaro

247 - O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira (15) que determinará à Polícia Federal (PF) a abertura de uma investigação sobre o uso pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin). No governo Jair Bolsonaro (PL), o órgão fez espionagens contra opositores.

"Vou determinar hoje a abertura, à Polícia Federal, de uma investigação relativa a essa denúncia sobre a Abin, porque nós tivemos a comprovação de uso indevido de equipamentos", afirmou Dino na saída do evento de lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania.

Na terça 14, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, defendeu uma reformulação no órgão.

