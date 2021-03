Flávio Dino diz que anulação de condenações de Lula é "vitória da Constituição"

Governador do Maranhão, que também é ex-juiz federal, disse que a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, é uma prova que os processos contra o ex-presidente Lula jamais poderiam ter sido julgados em Curitiba edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), classificou como uma "vitória da Constituição" a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as sentenças contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devolvendo os seus direitos políticos.

"Há muitos anos, venho sublinhando que esses processos contra o ex-presidente Lula jamais poderiam ter sido julgados em Curitiba. Incompetência processual que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo. Vitória da Constituição. Como ex-magistrado federal, fico muito feliz", disse Dino, que é ex-juiz federal.

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e assista à live especial sobre o assunto:

Confira a declaração de Flávio Dino:

Há muitos anos, venho sublinhando que esses processos contra o ex-presidente Lula jamais poderiam ter sido julgados em Curitiba. Incompetência processual que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo. Vitória da Constituição. Como ex-magistrado federal, fico muito feliz. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) March 8, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.