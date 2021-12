Flávio Dino: "espero que Alckmin venha para o PSB"

“Quanto mais amplitude nós tivermos, melhor para vencer as eleições de 2022 e governarmos bem, com eficiência”, justificou o governador do Maranhão edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), perguntado sobre se o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB, irá para seu partido, em entrevista ao Uol, nesta terça-feira, 21, respondeu: “eu espero que venha”.

“Quanto mais amplitude nós tivermos, melhor para vencer as eleições de 2022 e governarmos bem, com eficiência. Agregar forças sempre é positivo. Precisamos pensar no hoje e no amanhã. Por isso sou defensor dessa frente política mais diversificada e mais ampla”, destacou.

“O Alckmin quando foi governador de São Paulo coincidiu com meu primeiro mandato no governo do Maranhão e tínhamos e temos uma ótima relação, de modo que, como membro do PSB, seria um prazer, e espero que isso ocorra, de tê-lo no partido”, afirmou.

'Espero que Alckmin venha para o PSB', diz @FlavioDino



➡ Em entrevista ao #UOLNews, o governador do Maranhão falou sobre a possibilidade do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) se filiar ao PSB e a formação de uma eventual aliança com Lula (PT) pic.twitter.com/6JVKIqBTkA — UOL Notícias (@UOLNoticias) December 21, 2021

