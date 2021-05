Flávio Dino se reúne com Rodrigo Maia

Nas redes sociais, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), elogiou Rodrigo Maia, que “foi fundamental em projetos como o auxílio emergencial de R$ 600 e o novo FUNDEB” edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), se reuniu com o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, que recentemente saiu do DEM, afirmando que a legenda controlada por ACM Neto está se alinhando ao bolsonarismo.

No Twitter, Dino, que defende uma frente ampla com setores da direita contra Jair Bolsonaro, elogiou Maia e disse que conversou sobre a “política nacional com o objetivo de ajudar que o Brasil supere o atual momento de dificuldades”.

O governador também destacou que Maia “foi fundamental em projetos como o auxílio emergencial de R$ 600 e o novo FUNDEB”.

Registro e agradeço a visita do deputado federal ⁦@RodrigoMaia⁩, que foi fundamental em projetos como o auxílio emergencial de R$ 600 e o novo FUNDEB. Conversamos sobre a política nacional com o objetivo de ajudar a que o Brasil supere o atual momento de dificuldades pic.twitter.com/0kKblpDvkt — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 19, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.