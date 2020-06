Flávio Dino: sem Moro e Olavo, Bolsonaro mostra que não consegue nem liderar sua facção

Com o rompimento de Olavo de Carvalho neste domingo, Jair Bolsonaro “não possui condições de liderar nem a sua facção”, escreveu o governador Flávio Dino em um tweet. Para ele, “os três, do ponto de vista histórico, são uma coisa só.” edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, questionou no início da tarde deste domingo as condições de governabilidade de Jair Bolsonaro. “Sem Sérgio Moro e Olavo de Carvalho não existiria Bolsonaro. Os três, do ponto de vista histórico, são uma coisa só. Quando eles atacam o ex-chefe é mais um sinal de que Bolsonaro não possui condições de liderar nem a sua facção”, escreveu Dino em um tweet.

Depois de Sergio Moro, neste domingo foi Olavo de Carvalho quem rompeu com Bolsonaro. Visivelmente alterado, o ex-guru do clã Bolsonaro bradou num vídeo: “Você não é meu amigo! Você se aproveitou! Enfia a condecoração no cu! Não quero mais saber! Você vê o crime e não faz nada. Isso é prevaricação! Continue covarde e derrubo essa merda de governo de generais vendidos”.

Confira abaixo o tweet de Dino e o vídeo de Olavo:

