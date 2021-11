Flávio Dino sobre slogan de Moro: “não é adequado para juiz incompetente e suspeito”

No convite de filiação de Moro ao Podemos, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro aparece diante de uma bandeira do Brasil, com o slogan “Juntos, Podemos construir um Brasil justo para todos'' edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), ironizou o slogan do convite de filiação do ex-juiz Sergio Moro ao Podemos e suas aspirações políticas. No convite do evento marcado para o dia 10 de novembro, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro aparece diante de uma bandeira do Brasil, com o slogan “Juntos, Podemos construir um Brasil justo para todos''.

“O conceito de ‘justo’ não é adequado para um juiz que foi declarado incompetente e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal. Tampouco pode ser considerado ‘justo’ alguém que alimentou e serviu alegremente a Bolsonaro, até ser descartado”, postou Dino.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE