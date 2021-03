Flávio e Carlos Bolsonaro coordenam ataques a Lula nas redes sociais

Ofensiva contra Lula, coordenada por Flávio e Carlos Bolsonaro, aconteceu menos de 24 após o ex-presidente defender a criação de um comitê nacional para enfrentar a pandemia, além de criticar a omissão e o negacionismo do governo Bolsonaro no enfrentamento à crise sanitária edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) voltaram a assumir a coordenação do chamado gabinete do ódio, responsável por disseminar fake news e atacar opositores do governo Jair Bolsonaro nas redes sociais para disparar, nesta quinta-feira (11), uma ofensiva contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O novo ataque contra Lula aconteceu menos de 24 após o ex-presidente ter realizado um discurso histórico em que defendeu a criação de um comitê nacional para enfrentar a pandemia, além de criticar a omissão e o negacionismo do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia.

De acordo com reportagem da jornalista Juliana Dal Piva, no UOL, Flávio e Carlos resgataram o trecho de uma entrevista de Lula, realizada no ano passado, em que ele proferiu uma frase que foi utilizada de forma maliciosa pela mídia hegemônica.

"Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises", disse Lula na época.

De acordo com a reportagem, as primeiras postagens contra Lula foram feitas por Carlos Bolsonaro em diversas redes sociais, como o Twitter e Telegram. A publicação foi replicada pelos seguidores, bolsonaristas e por simpatizantes da extrema direita logo em seguida.

