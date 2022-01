Flávio e Eduardo Bolsonaro apresentaram apenas seis projetos de lei ao longo de 2021

Apoie o 247

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) apresentaram apenas seis projetos de lei no Congresso Nacional ao longo de todo o ano de 2021, diz o jornalista Ancelmo Gois em sua coluna no jornal O Globo deste domingo (23).

De acordo com a reportagem, Flávio apresentou cinco dos seis projetos, sendo que dois tratam de aspectos econômicos e três sobre o ordenamento jurídico. “Uma das sugestões quer tipificar como crime a conduta de submeter um menor de 14 anos a presenciar evento cultural ou artístico que contenha nudez”, destaca o jornalista.

Já Eduardo Bolsonaro apresentou um único projeto em dezembro, no final do ano legislativo. O texto altera regras da vigilância epidemiológica e da vacinação visando "proteger" as pessoas que não se vacinaram. “Uma coincidência entre todas as propostas: nenhuma delas chegou perto de ser votada em plenário”, ressalta Ancelmo Gois.

